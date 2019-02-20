Вратарь ЦСКА Едапин перешёл в «Енисей» на правах аренды

Красноярский «Енисей» арендовал у ЦСКА вратаря Максима Едапина. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

«Енисей» арендовал голкипера до окончания сезона-2018/19.

18-летний Едапин является воспитанником ДЮСШ ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл два матча, сыграв в Юношеской лиге УЕФА в матчах с чешской «Викторией Пльзень» (1:1) и мадридским «Реалом» (1:2). В 2016 году Едапин провёл один матч за юниорскую сборную России U17.

После 17 туров «Енисей», набрав 10 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 турах клуб пропустил 28 голов.

Следующий матч в чемпионате России красноярский клуб проведёт 3 марта с «Ростовом». Матч состоится в Красноярске на стадионе «Центральный».