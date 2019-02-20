«Лион» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром, которому ассистировали Бахаттин Дуран и Тарык Онгун.

Матч прошёл с преимуществом каталонского клуба, который нанёс намного больше ударов по воротам, чем соперник, но голов зрители так и не увидели.

Этот матч стал 130-м для форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Лиге чемпионов, он сравнялся с Андресом Иньестой, занимающим второе место в истории клуба по этому показателю. Лидером по-прежнему остаётся Хави (151).

Ответный матч «Барселона» — «Лион» состоится 13 марта на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи в 23:00 мск.