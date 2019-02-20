Лопеш: игроки «Лиона» должны прыгнуть выше головы в ответом матче с «Барселоной»

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 0:0.

«Мы были бы рады забить гол, но это было тяжело, особенно во втором тайме. «Барселона» — выдающаяся команда. Мы знали, что будем под давлением. Но мы сражались изо всех сил и смогли не пропустить, ведь это было бы большим ударом перед ответным матчем.

Сделана только половина дела. Это будет большой матч в Барселоне. У них много талантливых игроков. Мы знали, как не уступать и не пропустить гол. Это было важно.

У обеих команд есть шанс пройти дальше. Мы должны прыгнуть выше головы на их поле и забить гол. Нам нужно будет играть очень хорошо и использовать любой шанс, который у нас возникнет», — приводит слова Лопеша пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Барселона» — «Лион» состоится 13 марта на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи в 23:00 мск.