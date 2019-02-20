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Ковач: «Бавария» позволила «Ливерпулю» создать очень ограниченное число моментов

Ковач: «Бавария» позволила «Ливерпулю» создать очень ограниченное число моментов
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.

«Немногие команды здесь не пропускали и не проигрывали. Мы позволили сопернику создать очень ограниченное число моментов, что свидетельствует о том, что очень хорошо сыграли тактически и технически.

На этом уровне всё решают мельчайшие детали, так что надо подождать ответный поединок. Я последним отмечал бы эту нулевую ничью. Необходимо продолжать упорно работать и сосредоточенно готовиться к ответной встрече.

Мы здорово играли в обороне, хотя в определенных ситуациях могли бы действовать эффективно. Знали, что не будем здесь владеть мячом 80% времени, но в атаке имели шанс сыграть и продуктивнее», — приводит слова Ковача пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

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