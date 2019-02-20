Хуммельс: шансы на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов — 50 на 50

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился впечатлениями от выездного матча с «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.



«Мы можем быть довольны той игрой, что показал каждый из нас. Мы были дисциплинированны и реализовали наставления тренера. Сегодня мы должны были нейтрализовать сильные стороны соперника. Нам это отлично удалось. Мы хотели не дать их троим атакующим игрокам развернуться. Я считаю, что шансы на проход дальше 50 на 50. Дома мы должны побеждать. Ни одна команда не любит приезжать в Мюнхен», – цитирует официальный сайт клуба Хуммельса.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.