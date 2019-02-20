Вальверде — о матче с «Лионом»: счёт 0:0 — очень опасный

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился своими впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 0:0.

«Мы ожидали более хорошего результата, потому что мы приложили немало усилий, но не смогли добиться успеха. Это был не наш вечер. Мы были настроены на этот матч. Наша команда сильно играет дома, однако следует признать, что счёт 0:0 — очень опасный. Нам нужно побеждать, и нам нужна поддержка своих болельщиков», — приводит слова Вальверде El Chiringuito.

Ответный матч между «Барселоной» и «Лионом» состоится 13 марта на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.