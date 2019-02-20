Бускетс: не думаю, что 0:0 с «Лионом» — это опасный результат

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 0:0.



«Не думаю, что это опасный результат. Мы ориентированы на то, чтобы выиграть во второй игре. Сегодня мы были лучше, и если хотим выйти в четвертьфинал, то нужно выиграть один из двух матчей. Было бы волнительно, если бы у нас не было моментов. Да, мы недовольны, но остаёмся оптимистами. Мы играли хорошо, однако в футболе такое бывает», — приводит слова Бускетса Marca.



Ответный матч «Барселоны» и «Лиона» состоится 13 марта на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Вальверде — о матче с «Лионом»: счёт 0:0 очень опасен