Одемвингие: в Москве попробовал клей. «Момент», наверное

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие поделился воспоминаниями о жизни в России в конце прошлого века.



«В России проблемы с алкоголем – это частая история. Всегда наступает сложный момент. Особенно в 17 лет: впереди то ли армия, то ли институт, будущее непонятно. Меня как раз в этом возрасте увезли из России. Мои родители – врачи, а вы сами знаете, какие тогда были зарплаты у докторов. К моменту моего 17-летия их аспирантура закончилась, мы вернулись в Нигерию – там зарплаты намного больше.



За меня папа тоже боялся. Что начну пить. И клей нюхать. Хотя это я попробовал уже в интернате. Такая жизнь там тогда была – никуда не деться. Москва 90-х. Один парень ходил по этажам после клея и держал на пальце воображаемого Супер Марио. Я до такого себя не довёл, просто попробовал, когда угостили – клей «Момент», наверное… Но не понравилось совершенно», — сказал Одемвингие, побывавший в гостях у «Чемпионата».

«Я почти с каждым тренером дрался». Одемвингие – в редакции «Чемпионата» Куча историй: шаманы в Африке, установки в «Локомотиве», анаша в Ташкенте и бесконечная дичь в чемпионате Индонезии.