Пике: хорошо, что «Реала» нет в хоккее, а то они бы и там жаловались на судей

Защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал мадридский «Реал» за жалобы на работу арбитров после того, как баскетбольная команда «сливочных» выразила недовольство судейством в проигранном матче с каталонцами.



«Такое случается и в баскетболе, и в футболе. Потом они играют на стадионе «Атлетико» и какое-то время молчат из-за того, что там произошло. Хорошо, что у них нет команд в других видах спорта – например гандболе или хоккее. А то они жаловались бы на судей и там», — приводит слова Пике Marca.



«Барселона» после 24 туров занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 54 очка. «Реал» (45) располагается на третьей строчке. Второе место занимает мадридский «Атлетико» (47).

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