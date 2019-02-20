Одемвингие: врачи сказали «всё нормально», потом понял — не ту ногу сканировали

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие поделился воспоминаниями о периоде карьеры, проведённом в Индонезии.



«Были ли проблемы с тем, как клуб выплачивал зарплату? В какой-то момент перестали платить. Возник небольшой конфликт. Клуб хотел стать чемпионом, а у меня травма икроножной мышцы – не мог играть. Прихожу к менеджеру, говорю: у меня травма. Мне делают обследование и говорят: «Нет, у тебя всё нормально, играй».



Взял пару недель отдохнуть, и отношения с руководством испортились. Потом вдруг понял: мне просканировали не ту ногу! Сделал ещё одно обследование, всё подтвердилось. Слетал в Англию, врач сказал, что мне ещё две недели минимум для восстановления. У Джонни Эванса была похожая проблема, он чуть не долечился, вышел на поле – на 10-й минуте мышца снова лопнула – 46 дней лечился. Так что я всё правильно сделал», — сказал Одемвингие, побывавший в гостях у «Чемпионата».

«Я почти с каждым тренером дрался». Одемвингие – в редакции «Чемпионата» Куча историй: шаманы в Африке, установки в «Локомотиве», анаша в Ташкенте и бесконечная дичь в чемпионате Индонезии.