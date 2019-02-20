«Интер» близок к сделке с «Барселоной» по Ракитичу

«Интер» близок к соглашению с «Барселоной» о переходе полузащитника Ивана Ракитича летом нынешнего года. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хорватский футболист обойдётся в сумму около € 40 млн итальянской команде, которая готова предложить игроку трёхлетний контракт.

Издание отмечает, что генеральный директор «Интера» Беппе Маротта и спортивный директор Пьеро Осилио встретились втайне с представителями «Барселоны» и предложили за Ракитича € 35 млн. «Барселона» хочет выручить за хорвата € 45 млн, однако отмечается, что стороны смогут найти компромисс.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с каталонцами рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что сам Ракитич объявил руководству «Барселоны» о желании перейти в «Интер» по окончании нынешнего сезона.