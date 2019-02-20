Баженов и Горбанец стали игроками «Долгопрудного»

Футбольный клуб «Долгопрудный» объявил о подписании контрактов с рядом футболистов. Как сообщает пресс-служба команды, выступающей во втором дивизионе состав пополнили пять игроков, в том числе нападающий Никита Баженов и полузащитник Андрей Горбанец.

34-летний Баженов в последнее время выступал за казахстанский «Окжетпес». Кроме того, в своей карьере форвард играл за «Сатурн», «Спартак» и «Томь». Ранее Баженов уже защищал цвета «Долгопрудного», в составе которого сыграл 13 матчей и забил 9 мячей.



33-летний Горбанец ранее становился чемпионом России в составе «Рубина». В последнее время выступал за «Ротор». Также выступал за «Сатурн», «Сибирь», «Краснодар», «Мордовию», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал» и «Тараз».