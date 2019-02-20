«Краснодар» отправился в Леверкузен на матч с «Байером»

Футболисты «Краснодара» отправились в Леверкузен на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Байером», сообщает официальный «твиттер» «быков». Встреча состоится на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене завтра, 21 февраля, начало — в 23:00 мск.

Встречу обслужит бригада арбитров из Литвы во главе с Гедеминасом Мажейкой. Ему помогут ассистенты Витаутас Шимкус, Витенис Казлаускас, Донатас Румшас и Робертас Валиконис. Резервный судья — Довидас Сужеделис.



Напомним, первый матч, который состоялся в Краснодаре, завершился со счётом 0:0. «Байер» финишировал первым в группе A, опередив «Цюрих», АЕК из Ларнаки и «Лудогорец». «Краснодар» занял второе место в группе J, в которой его соперниками были «Севилья», «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор».