Прядкин: у РФС нет проблем с УЕФА из-за отсутствия альтернативы Дюкову

Президент Российской Премьер-Лиги и временно исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин ответил на вопрос, были ли у них проблемы с УЕФА из-за отсутствия альтернативы Александру Дюкову на пост главы РФС.



«Нет, мы в плотном контакте с УЕФА. Недавно были выборы Чеферина, там тоже был один кандидат. Никаких вопросов по этому поводу нет, учитывая то, что Дюкова выдвинули многие члены РФС.



Не странно ли, что нет других кандидатов? Мы знаем этого человека давно, Мутко тоже шёл один. Та поддержка, которая ему была дана со стороны членов РФС, показывает, что есть понимание, что это за фигура, что этот человек будет делать. Возможно, были и другие желающие выдвинуться, но, посчитав свои силы и возможности, решили поддержать Дюкова. Многие думают, что роль президента РФС ограничивается национальной сборной, но это не так. Это огромный труд, большая страна, это непрофессиональный футбол и не только сборная, детско-юношеский футбол, массовый футбол. Люди посчитали, что он достойный кандидат, видят в нём перспективы. Нужно развить то, что сделали предыдущие президенты РФС», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.