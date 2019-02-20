Прядкин: «Анжи» точно доиграет сезон, мы сделали им ещё один транш

Президент Российской Премьер-Лиги и исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Сергей Прядкин рассказал о новой выплате махачкалинскому «Анжи», испытывающему серьёзные финансовые проблемы.



«По поводу «Анжи» – они однозначно доиграют сезон, мы сделали им ещё один транш. Они получают средства, которые должны были получить в конце сезона, им этих денег хватит. Может, они доиграют сезон своими воспитанниками, как в своё время «Томь», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Напомним, из-за финансовых трудностей махачкалинский клуб рисковал сняться с чемпионата России уже после окончания первой половины сезона, однако получил поддержку от Премьер-Лиги. Накануне, 19 февраля, «Анжи» заключил партнёрское соглашение с букмекерской компанией «Париматч».

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