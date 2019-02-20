Прядкин: считаю, к следующему сезону мы не будем готовы к внедрению VAR в РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги и временно исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин высказался по поводу внедрения в лигу системы видеоассистентов арбитра (VAR).



«Лично моё мнение, что к следующему сезону мы не будем готовы к этому в РПЛ. Возможно, со второй части мы сможем это внедрить. Это связано с подготовкой персонала, деньгами. А Розетти, который руководит судейским корпусом, сказал мне, что либо мы даём разрешение на все стадионы, либо не дадим вообще, чтобы все были в равных условиях. Мы физически не успеем всё подготовить. У нас пока к этому готов только один арбитр – Сергей Карасёв, только он имеет международное разрешение на VAR. Так что подготовить всё к маю очень хотелось бы. Посмотрим, как пройдут матчи Кубка и стыковые матчи», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

А. Егоров: после внедрения VAR судейские ошибки могут пропасть совсем