Ковачич хочет остаться в «Челси»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, который выступает за «Челси» на правах аренды, сообщил руководству лондонской команды, что хотел бы остаться в стане синих после истечения арендного соглашения.

Как сообщает El Chiringuito, хавбек надеется, что в ближайшее время оба клуба смогут договориться об условиях постоянного трансфера. При этом издание отмечает, что судьба Ковачича в «Челси» также зависит от главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри, который может быть уволен со своего поста в случае неудачных результатов в ближайших встречах.

Ковачич перешёл в мадридский «Реал» из миланского «Интера» в 2015 году. В арендном соглашении 24-летнего хорватского футболиста с «Челси» отсутствует пункт о выкупе.