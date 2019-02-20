«Рубин» расторг контракт с форвардом Голдобиным

Нападающий казанского «Рубина» Никита Голдобин, выступавший за молодёжную команду, покинул клуб.



Как сообщает пресс-служба казанцев в «Твиттере», соглашение с 21-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.



В первой половине нынешнего сезона Голдобин выступал на правах аренды за пермскую «Звезду», приняв участие в 10 матчах ПФЛ, в которых записал на свой счёт один гол. В «Рубине» форвард числился с 2016 года.



После 17 туров «Рубин», набрав 25 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после зимнего перерыва казанской команде предстоит на своём поле встретиться с грозненским «Ахматом». Игра состоится в Казани 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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