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Защитник молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» вылечился от рака

Защитник молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» вылечился от рака
Футбол / Англия

Защитник молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Макс Тейлор успешно прошёл лечение от рака, сообщает пресс-служба клуба.

19-летний футболист успешно прошёл курс химиотерапии и теперь продолжит восстановление под присмотром медицинского штаба «красных дьяволов».

«Я хотел бы поблагодарить всех в клубе, кто поддерживал меня с первого дня. Также я благодарен медицинскому персоналу, который работал со мной всё это время. Не смогу описать словами, насколько мне помогла семья. Родственники оказали невероятную поддержку», — сказал Тейлор.

«Манчестер Юнайтед» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 51 очком в активе. 24 февраля команда примет на своём поле «Ливерпуль».

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