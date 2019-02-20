Кьеллини: лучший в мире защитник сейчас — Серхио Рамос

Капитан туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказал мнение, что защитник «Реала» Серхио Рамос является на данный момент лучшим в мире в своём амплуа.



«Лучшим защитником в мире я себя не считаю. Лучшим в мире в настоящее время заслуженно назвать Серхио Рамоса. К тому же в этом сезоне он стал ещё исполнять 11-метровые удары. Рамос практически не ошибается, а если вдруг и бывает ошибка, то ведь ошибаются все. Это лидер своей команды и на поле, и за его пределами. Рамос входит в число футболистов, который влияет на игру обеих команд во время матча», — приводит слова Кьеллини Daily Mail.

Рамос входил в состав символической сборной года по версии УЕФА в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 годах, лучший защитник по версии УЕФА сезона-2017/18.