Кавани вернулся к тренировкам и сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани завершил восстановление от травмы бедра, сообщает L’Equipe.



По словам издания, накануне, 19 февраля, уругвайский футболист вернулся к полноценным тренировкам с командой. Таким образом, Кавани наверняка примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», несмотря на изначальные опасения.



Напомним, Кавани получил повреждение в домашней игре 24-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (1:0). Форвард доиграл первый тайм, но после перерыва вместо него на поле вышел нападающий Килиан Мбаппе.



Первый матч «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся в Манчестере 12 февраля и завершился победой французской команды со счётом 2:0. Ответная встреча пройдёт в Париже 6 марта.

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