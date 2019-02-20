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Кавани вернулся к тренировкам и сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Кавани вернулся к тренировкам и сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани завершил восстановление от травмы бедра, сообщает L’Equipe.

По словам издания, накануне, 19 февраля, уругвайский футболист вернулся к полноценным тренировкам с командой. Таким образом, Кавани наверняка примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», несмотря на изначальные опасения.

Напомним, Кавани получил повреждение в домашней игре 24-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (1:0). Форвард доиграл первый тайм, но после перерыва вместо него на поле вышел нападающий Килиан Мбаппе.

Первый матч «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся в Манчестере 12 февраля и завершился победой французской команды со счётом 2:0. Ответная встреча пройдёт в Париже 6 марта.

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