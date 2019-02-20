Мората: болельщики «Ювентуса» меня поймут, если я отпраздную гол в Мадриде

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, ранее выступавший за «Ювентус», рассказал, что отпразднует гол, если он забьёт его в ворота туринской команды в Мадриде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы думаем о том, чтобы провести отличную игру. Нам будет непросто играть на нашем стадионе. Я не могу не праздновать свой первый гол за „Атлетико“ против „Ювентуса“. Возможно, что я бы не стал это делать в Турине из уважения к бывшей команде, но мой первый гол в футболке этой команды будет много значить для меня. Я не хочу стоять и извиняться. Да, я хочу как можно больше уважать болельщиков „Ювентуса“. Хочу, чтобы эта команда всегда побеждала, но не в матче против нас. Думаю, что болельщики „Ювентуса“ меня поймут, если я буду праздновать гол в Мадриде», — цитирует Морату AS.