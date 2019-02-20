19-летний хавбек «Ромы» Дзаньоло отказался от сотрудничества с Райолой

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло отказался от возможности поработать с одним из самых влиятельных агентов в мировом футболе Мино Райолой.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, после стремительного прогресса 19-летнего хавбека в нынешнем сезоне заинтересованность в сотрудничестве с ним выразили многие известные агенты, в числе которых был Райола. Однако игрок и его отец приняли решение продолжить работу с нынешним агентом – Клаудио Вигорелли.



Дзаньоло перешёл в «Рому» прошлым летом из «Интера», став частью сделки по трансферу полузащитника Раджи Найнгголана в стан нерадзурри. В нынешнем сезоне итальянский хавбек принял участие в 15 матчах Серии А, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Дзаньоло: хочу стать символом «Ромы» и остаться в этом клубе навсегда