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Блан может сменить Сарри на посту наставника «Челси»

Блан может сменить Сарри на посту наставника «Челси»
Футбол / Англия

Французский специалист Лоран Блан может сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси». Как сообщает Evening Standard, Блан уже провёл встречу с директором команды Мариной Грановской.

Издание отмечает, что француз готов рассматривать работу в «Челси» только на постоянной основе, в то время как лондонцам, возможно, понадобится тренер на временной основе до конца сезона в случае увольнения Сарри.

Ранее в СМИ сообщалось, что в числе кандидатов на роль наставника синих также бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который пребывает без работы после ухода из «Королевского клуба» в мае 2018 года. Второй претендент на пост – экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард, в настоящий момент руководящий «Дерби Каунти», выступающим в Чемпионшипе.

Также руководство синих рассматривает в качестве запасного варианта временное назначение Джанфранко Дзолы, который работает помощником Сарри.

«Челси» рассматривает Зидана и Лэмпарда в качестве замены Сарри
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