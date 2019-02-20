Блан может сменить Сарри на посту наставника «Челси»

Французский специалист Лоран Блан может сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси». Как сообщает Evening Standard, Блан уже провёл встречу с директором команды Мариной Грановской.

Издание отмечает, что француз готов рассматривать работу в «Челси» только на постоянной основе, в то время как лондонцам, возможно, понадобится тренер на временной основе до конца сезона в случае увольнения Сарри.

Ранее в СМИ сообщалось, что в числе кандидатов на роль наставника синих также бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который пребывает без работы после ухода из «Королевского клуба» в мае 2018 года. Второй претендент на пост – экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард, в настоящий момент руководящий «Дерби Каунти», выступающим в Чемпионшипе.



Также руководство синих рассматривает в качестве запасного варианта временное назначение Джанфранко Дзолы, который работает помощником Сарри.