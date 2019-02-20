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Чех пригласил всю женскую команду «Арсенала» на ужин в ресторан

Чех пригласил всю женскую команду «Арсенала» на ужин в ресторан
Футбол / Англия

Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех поздравил женскую команду «канониров» с успешным выступлением в нынешнем сезоне, сообщает Sky Sports.

36-летний голкипер пригласил всю команду на ужин в один из ресторанов Лондона. Фотографию с встречи в своём «инстаграме» опубликовала полузащитник Даниэле ван де Донк, оставив следующую подпись: «Пришлось попросить его присесть, чтобы сделать это фото. Прекрасно провела этот вечер со всеми, особенно с Петром Чехом».

Напомним, в январе Чех объявил о завершении профессиональной карьере по окончании нынешнего сезона. За свою карьеру голкипер успел поиграть за чешские клубы «Хмел» и «Спарта», а также за «Ренн» и «Челси». В 2015 году Петр перебрался в «Арсенал».

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