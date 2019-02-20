Аспиликуэта: в «Челси» привыкли выигрывать множество трофеев

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка Англии, в котором синие дома уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Это действительно был тяжёлый вечер, потому что мы не создавали голевых моментов и не сумели забить хотя бы одного мяча, который мог бы стать подспорьем для нас до последних минут, подталкивать нас, поднять настроение, чтобы мы сражались до финального свистка. Так что, естественно, мы расстроены. Мы вылетели из турнира, а ведь мы действующие обладатели трофея и доходили до финала в позапрошлом сезоне. Мы знаем, что этот турнир исторически означает для страны и для клуба. Мы расстроены.



Естественно, это был тяжёлый вечер для всех. Мы знаем, что фанаты всегда нас поддерживают. Мы в «Челси» привыкли выигрывать множество трофеев, и мы были самой успешной командой в Англии за последние несколько лет. Поэтому единственное, что я могу сказать, – мы полностью выложимся и будем тяжело работать. Мы знаем, что в четверг нам предстоит сыграть в Лиге Европы. А затем мы возвращаемся на «Уэмбли» после финала Кубка Англии в прошлом году и Коммьюнити Шилд в начале этого сезона. Мы привыкли бороться за трофеи, поэтому, надеюсь, с четверга мы будем сохранять спокойствие, а затем выиграем в воскресенье трофей», — цитирует защитника пресс-служба клуба.