«Интер»: медосмотр не выявил у Икарди травмы колена

Миланский «Интер» на своём официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования нападающего Мауро Икарди.



Аргентинский футболист прошёл медосмотр в связи с жалобами на боли в правом колене. По словам клуба, врачи не выявили изменений в сравнении с результатами планового обследования, проведённого перед началом нынешнего сезона.



Ранее сообщалось, что жена и агент Икарди Ванда Нара не сумела договориться с руководством «Интера» об условиях нового контракта для форварда. Позже аргентинец был лишён капитанской повязки. По информации СМИ, это решение клуба связано с поведением Нары и отсутствием какой-либо реакции со стороны самого Икарди.



Накануне, 19 февраля, сообщалось, что Нара заявила «Интеру», что игрок не выйдет на поле без капитанской повязки, однако позже Ванда назвала эти слухи позором.

Жена Икарди назвала позорной статью об ультиматуме «Интеру»