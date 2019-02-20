Семак: дома у «Зенита» есть некоторое преимущество над «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».



«Рисунок игры «Фенербахче» вряд ли изменится, хотя не все футболисты нашего соперника смогут сыграть в Петербурге. Конечно, игра турецкой команды в гостях отличается от игры дома. Это даёт нам некоторое преимущество. Но у «Фенербахче» опытная команда.

В Стамбуле не понравилось, как выглядела наша группа атаки. А в центре поля у нас выбор был не очень большим. Сделали ставку на более опытного Краневиттера. Сейчас ситуация другая, поэтому высока вероятность изменений в этой линии. Мы играем дома, нам надо больше атаковать.



Сыграет ли Азмун в основе, чтобы попытаться задавить «Фенербахче», как минское «Динамо»? Это команды с разными тактическими схемами и разным футболом. Нам надо играть агрессивно, оказывать давление. Но сложно сравнивать два матча», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.