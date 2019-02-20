Азмун: уверен, тренерский штаб «Зенита» проанализировал «Фенербахче»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», который состоится завтра, 21 февраля, в Санкт-Петербурге.

«Чувствую себя перед матчем с «Фенербахче» хорошо. Сыграю я или нет, зависит от тренера. Буду делать всё, чтобы выполнять его установку.

Что не получилось в Турции? «Фенербахче» — сильная команда. Но мы постараемся добиться завтра нужного результата. Уверен, что наш тренерский штаб на сто процентов проанализировал соперника.

Мы ничем не хуже турок с точки зрения поддержки болельщиков. Наши трибуны дадут нам завтра преимущество», — передаёт слова Азмуна корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.