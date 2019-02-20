Гордон: у России надо было забрать чемпионат мира, это страна-агрессор

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире программы «Вдудь» заявил, что Россию нужно было лишить права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Если вы обратитесь к руководству РФС, дойдёте до Мутко, и спросите: «Был ли под угрозой чемпионат мира в России?», то если он будет откровенен с вами, скажет, что да. Более того, на Первом канале в программе «Время покажет» официальные лица говорили, что у России могут забрать чемпионат мира, что Великобритания готовится принять турнир.

Моя точка зрения: у России нужно было забрать чемпионат мира. Страна-агрессор не имеет права проводить такие соревнования у себя на территории, как и Советский союз не имел права проводить Олимпиаду в восьмидесятом году, после вторжения в декабре 1979 года в Афганистан. Весь цивилизованный мир бойкотировал те игры, участвовали только социалистические страны и несколько десятков спортсменов из капиталистических стран. Тогда этот бойкот удался, сейчас нет. Это произошло по причине коррупционного характера FIFA. Там разгорелись нешуточные скандалы и по поводу чемпионата мира в России, и по поводу чемпионата мира в Катаре, и даже по поводу чемпионата в ЮАР. Это всё звенья одной цепи.

Я поспорил на 500 долларов с бывшим президентом Федерации футбола Украины Борисом Воскресенским, я говорил, что чемпионата мира в России не будет. Когда я отдавал ему 500 долларов, спросил его: «Почему вы считали, что чемпионат всё-таки будет?». Он ответил: «Потому что FIFA – самая коррумпированная организация в мире». Путин со своими товарищами просто купил FIFA. С точки зрения президента России, он сделал правильно», — сказал Гордон.