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Бабаев: не думаю, что ЦСКА будет искать замену Дзагоеву на трансферном рынке

Бабаев: не думаю, что ЦСКА будет искать замену Дзагоеву на трансферном рынке
Футбол / РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб не станет искать замену травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву. Напомним, Дзагоев получил повреждение во время товарищеского матча с «Картахеной» (3:1). Игрок покинул поле на носилках.

«Дождёмся официального диагноза. А потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего желаем Алану сил, терпения, здоровья! Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом.

Остаётся три дня до закрытия окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы — его неотъемлемая часть», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

Дзагоева унесли на носилках с поля во время матча «Картахена» — ЦСКА
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