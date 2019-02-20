Бабаев: не думаю, что ЦСКА будет искать замену Дзагоеву на трансферном рынке

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб не станет искать замену травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву. Напомним, Дзагоев получил повреждение во время товарищеского матча с «Картахеной» (3:1). Игрок покинул поле на носилках.



«Дождёмся официального диагноза. А потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего желаем Алану сил, терпения, здоровья! Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом.



Остаётся три дня до закрытия окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы — его неотъемлемая часть», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

Дзагоева унесли на носилках с поля во время матча «Картахена» — ЦСКА