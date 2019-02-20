Дзагоев пройдёт медобследование в Германии

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пройдёт медицинское обследование в Германии в связи с травмой правого колена правой ноги, сообщает пресс-служба московского клуба. Завтра, 21 февраля, Дзагоев вылетит в Германию с доктором ЦСКА Шагабутдином Керимовым.

Дзагоев получил травму в товарищеском матче с «Картахеной», который завершился со счётом 3:1 в пользу москвичей. В одной из атак ЦСКА футболист упал на газон и схватился за ногу. После этого Дзагоева унесли с поля на носилках.

В текущем сезоне Дзагоев провёл за ЦСКА 11 матчей и отдал 1 результативную передачу. Футболист пропустил концовку осенней части чемпионата из-за ещё одной травмы. Дзагоев лишь недавно приступил к тренировкам в составе московского клуба.