Демикелис спугнул воров, которые проникли в его дом в Испании

Бывший защитник «Баварии», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины по футболу Мартин Демикелис прогнал воров, которые проникли в его дом. Инцидент произошёл ночью в Марбелье (Испания), где в настоящее время 38-летний Демикелис проживает с семьёй, сообщает Marca.

Преступники пробрались в дом ночью, когда сам футболист и члены его семьи спали. Демикелис проснулся и спустился вниз, где и увидел злоумышленников. Преступники спешно покинули дом, но успели взять с собой украшения и деньги.

Последним клубом аргентинца была «Малага». Футболист завершил карьеру в 2017 году. За сборную Аргентины Мартин провёл 51 матч и забил 2 мяча. Он становился чемпионом Англии, четырежды чемпионом Германии и Аргентины. Также Демикелис выигрывал Кубок английской лиги, Кубок Германии и Суперкубок Германии.