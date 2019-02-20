Сигурдссон: ЦСКА готов к возобновлению сезона

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Картахеной» (3:1). Напомним, исландский игрок оформил дубль в этой встрече.



«Мы провели хорошую игру, отличились трижды. Это очень важно — забивать. К сожалению, пропустили один в ответ. Но победа — это всегда хорошо, мы довольны. Для меня было важно оформить дубль. Это добавляет уверенности в себе. Мне больше понравился мой второй гол. Первый был какой-то несуразный, но всё же это гол. Но второй был лучше.



Думаю, мы набрали хорошую форму. Много работали, считаю, что мы готовы к возобновлению сезона. Я его с нетерпением жду, и все ребята тоже», — сказал Сигурдссон в интервью клубной пресс-службе.



ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта и начнётся в 14:00 мск.

Дубль Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Картахену» в товарищеском матче