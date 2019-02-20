Э. Боатенг, автор хет-трика в матче с «Барселоной», перешёл в «Далянь Ифан»

Форвард «Леванте» Эммануэль Боатенг продолжит карьеру в китайском клубе «Далянь Ифан», в который ранее перебрался капитан «Наполи» Марек Гамшик. О переходе 22-летнего ганца сообщила пресс-служба «Леванте».

В прошлом сезоне в матче 37-го тура испанской Примеры с «Барселоной» форвард оформил хет-трик. Тогда «Леванте» победил со счётом 5:4.

Согласно данным сайта Transfermarkt.com, «Далянь Ифан» заплатит за нападающего € 11 млн. При этом трансферную стоимость форварда сайт оценивает в € 3 млн.

В нынешнем сезоне Боатенг не отметился высокой результативностью. В 16 матчах Примеры нападающий забил лишь один мяч.