Мохаммади: рад, что оказался в Грозном, здесь замечательные люди

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади рассказал о своей адаптации в грозненском клубе, а также поделился планами на будущее.



«В первый месяц, когда приехал в „Ахмат“, было сложно. Помогло общение с партнёрами по команде. Будущее? Я бы хотел играть в самой сильной лиге мира, в лучшей. Всё в руках всевышнего, я просто жду, когда придёт моё время. Летом будет видно. Может быть, я останусь в России. Может, перееду куда-нибудь.



Я в Грозном уже 3,5 года. Тут замечательные люди, сильные и духом, и телом. Я многому у них научился, перенял многое у капитана команды Уциева. Чеченцы — настоящие мужчины. Очень рад, что оказался в Грозном», — сказал Мохаммади в интервью клубной пресс-службе «Ахмата».

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