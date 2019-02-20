Сарри: «Челси» нужно выиграть три-четыре матча подряд

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что лондонцам необходимо вновь начать побеждать, чтобы вернуть веру фанатов.

«Нам нужно выиграть три-четыре матча подряд. Это единственное решение.

Очень хорошо понимаю расстройство наших болельщиков, они привыкли побеждать. Сейчас мы переживаем сложный период. Я верю, что буду ещё долго возглавлять «Челси». Иначе я бы не смог здесь работать», — цитирует Сарри The Daily Mail.

Сарри возглавил «Челси» прошлым летом, сменив на посту главного тренера команды своего соотечественника Антонио Конте. После 26 туров синие занимают лишь шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 50 очками в активе, несмотря на уверенный старт в чемпионате в виде пяти побед подряд.