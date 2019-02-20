Хёнесс: доволен «Баварией» и работой Ковача в матче с «Ливерпулем»

Президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что остался доволен игрой мюнхенцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча, проходившая на «Энфилде», завершилась со счётом 0:0. Также Хёнесс отметил работу главного тренера «Баварии» Нико Ковача.

«Мы говорили, что нас устроит счёт 1:1, намекая, что ничья — тот результат, на который мы нацеливаемся. Мы также удовлетворены ничьей 0:0, особенно учитывая, как мы играли в этом матче. «Бавария» действовала дисциплинированно, футболисты бились друг за друга.

Доволен работой главного тренера. Он вчера хорошо отработал. Думаю, что через три недели в ответном матче Ковач также примет верные решения.

Хватит спрашивать о том, подходит ли Ковач на эту должность. Это всё ерунда. Он делает хорошую работу, мы выиграли 14 из последних 16 матчей. О чём вообще речь?» — приводит слова Хёнесса Sport1.