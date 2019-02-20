Каррагер: увольнение Моуринью может помочь «Ливерпулю» в матче с «МЮ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера может помочь «Ливерпулю» добиться положительного результата на «Олд Траффорд» в матче с «МЮ» в 27-м туре английской Премьер-лиги.

«Теперь «Манчестер Юнайтед» играет в более атакующий футбол, который приятно смотреть. Возможно, это поможет «Ливерпулю» на «Олд Траффорде».

Моуринью оставлял совсем мало пространства для Мане и Салаха на «Олд Траффорд». Поэтому им было сложно в последние годы. Возможно, теперь игра будет более открытой.

Но проблема заключается в том, что в последние годы «Ливерпуль» играл плохо в гостях с «МЮ», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 24 февраля, в воскресенье. Начало — в 17:05 мск.