Шкртел: «Фенербахче» в первом матче с «Зенитом» продемонстрировал топ-уровень

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел, ранее выступавший за «Зенит», поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче».

«Знаем, что может противопоставить нам «Зенит», и, думаю, мы готовы к этому. Очень рад, что мне предоставилась возможность сыграть в Петербурге, рад, что снова вернулся сюда. Играл здесь три с половиной года, и воспоминания остались только положительные.

Слышал об этом стадионе очень много от Роберта Мака. Теперь увидел своими глазами, и он произвёл приятное впечатление. Особенно если сравнивать с «Петровским», где были совсем другие условия. Можно только порадоваться возможности сыграть в Петербурге в феврале под крышей. Это приятно не только игрокам, но и болельщикам.

Как вновь не пропустить в матче с «Зенитом»? Всё очень просто — делать то, что мы делали в первом тайме игры в Стамбуле. Думаю, мы продемонстрировали топ-уровень», — цитирует Шкртела пресс-служба «Зенита».