Мората — о негативе со стороны фанатов «Атлетико»: даже Иисус нравился не всем

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората высказался по поводу болельщиков мадридского клуба. Напомним, некоторые фанаты выражали недовольство в связи с переходом Мораты в «Атлетико», так как испанец ранее выступал за «Реал».



«Нельзя нравиться сразу всем. Даже Иисус Христос нравился не всем. Доволен партнёрами по команде, они хорошо меня приняли. Я это ценю. Хочу показать, почему я здесь, и продолжать расти в „Атлетико“, — приводит слова Мораты AS.



Напомним, 26-летний Мората арендован «Атлетико» на полтора сезона. В первой половине сезона испанец провёл за «Челси» 23 матча и отметился девятью забитыми мячами. Мората провёл в составе „Атлетико“ 3 матча в чемпионате Испании и отдал одну результативную передачу.