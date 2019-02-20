Главный тренер «Фенербахче»: наша задача — забить и увеличить преимущество

Главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом», который состоится завтра, 21 февраля, в Санкт-Петербурге.

«У «Фенербахче», как и у «Зенита», есть свои сильные стороны. Первая игра завершилась со счётом 1:0 в нашу пользу, следовательно, во второй мы должны доказать конкуренту свои сильные качества. Мы изучали атаку «Зенита». Хотим проявить себя с положительной стороны и в нападении, и в защите. Главная наша задача — забить, увеличить преимущество в противостоянии.

У нас есть задача с точки зрения мотивации и желания победить. У нас сильный конкурент, лидер чемпионата России. Тем не менее мы хотим выиграть.

«Зенит» обладает очень хорошим составом. Важно противопоставить себя этой команде. Мы знаем сильные стороны соперника, разумеется, мы должны продемонстрировать в ответ свои. Постараемся взять верх в быстрой игре», — приводит слова Янала пресс-служба «Зенита».