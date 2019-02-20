Рюдигер: тренировки Сарри напоминают поход в школу, слушаешь одно и то же

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заявил, что лондонцам не хватает лидера. Именно с отсутствием игроков, способных повлиять на ситуацию, Рюдигер связал последние неудачи «Челси». Также немецкий защитник поделился мнением о тренировках наставника «Челси» Маурицио Сарри.

«Сложно заменить таких людей, как Джон Терри, он был капитаном и лидером. Невозможно подготовить лидера быстро. Но мы должны попытаться заменить таких игроков, стать их преемниками.

Тренировки Сарри? Всё это напоминает нахождение в школе, когда ты сидишь и слушаешь учителя, одно и то же. Конечно, иногда это воспринимается сложно и негативно, но мы должны выполнять свою работу», — приводит слова Рюдигера The Sun.

Сарри возглавил «Челси» прошлым летом, сменив на посту главного тренера команды соотечественника, Антонио Конте. После 26 туров синие занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 50 очками в активе, несмотря на уверенный старт в чемпионате в виде пяти побед подряд.