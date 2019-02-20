Мак рассказал, почему бил пенальти в матче с «Фенербахче»

Словацкий защитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, почему пошёл бить пенальти вместо форварда Артёма Дзюбы во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1). Напомним, Мак не сумел реализовать 11-метровый удар.



«Нет абсолютно никаких проблем, ничего страшного не произошло. Дзюба спросил, буду ли исполнять пенальти. Я сказал — да. На этом разговор закончился. Знаю, Дзюба любит исполнять пенальти. Похожая ситуация произошла в домашней встрече с минским „Динамо“. Мы били тогда два пенальти. Первый заработал я, а бил он; второй заработал Дзюба, а бил я. Вообще никаких проблем», — приводит слова Мака «Спорт-экспресс».



Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче» состоится завтра, 21 февраля, в Санкт-Петербурге.

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