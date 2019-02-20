Эмери: хочу, чтобы Озил проявил стабильность

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с БАТЭ. Первая встреча, проходившая в Белоруссии, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Эмери призвал полузащитника «Арсенала» Месута Озила проявить себя.

«В первую очередь хочу сказать, что всё в руках Озила. Он очень упорно работал на этой неделе. Просил его в наших беседах, чтобы он демонстрировал постоянство.

Когда хорошо тренируешься, можешь принести пользу в играх. Думаю, эта неделя предоставит хороший шанс футболистам проявить себя, наступила важная часть сезона. Я хочу видеть лучшего Озила.

Завтра проведём очень важный матч. После результата первой игры нам нужно добиться своего. И мы понимаем, что, возможно, придётся провести на поле более 90 минут.

Нам завтра потребуется помощь наших болельщиков. С помощью их усилий мы сможем показать свой максимум», — приводит слова Эмери пресс-служба «Арсенала».