«Севилья» обыграла «Лацио» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» принимала римский «Лацио». Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер. На 60-й минуте главный арбитр встречи Энтони Тейлор показал вторую жёлтую карточку полузащитнику хозяев Франко Васкесу, после чего «Севилья» осталась в меньшинстве. Через 11 минут прямую красную карточку получил хавбек «Лацио» Адам Марушич. На 78-й минуте второй гол «Севильи» забил полузащитник Пабло Сарабия.

Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший в составе «Спартака», вышел на замену на 6-й минуте, однако не отметился результативными действиями.

Первый матч завершился победой «Севильи» в Риме со счётом 1:0. Таким образом, «Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Лацио» завершил выступление в турнире.