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«Севилья» обыграла «Лацио» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Севилья» обыграла «Лацио» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» принимала римский «Лацио». Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер. На 60-й минуте главный арбитр встречи Энтони Тейлор показал вторую жёлтую карточку полузащитнику хозяев Франко Васкесу, после чего «Севилья» осталась в меньшинстве. Через 11 минут прямую красную карточку получил хавбек «Лацио» Адам Марушич. На 78-й минуте второй гол «Севильи» забил полузащитник Пабло Сарабия.

Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший в составе «Спартака», вышел на замену на 6-й минуте, однако не отметился результативными действиями.

Первый матч завершился победой «Севильи» в Риме со счётом 1:0. Таким образом, «Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Лацио» завершил выступление в турнире.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
20 февраля 2019, среда. 20:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
2 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 – Бен-Йеддер – 20, 2:0 – Сарабия – 78
Удаления: Васкес, 60 – Марушич, 71
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