Хедира: операция прошла отлично, спасибо всем за поддержку!

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поблагодарил болельщиков за поддержку. Футболист сегодня, 20 февраля, перенёс операцию на сердце.

«Сегодня утром я успешно перенёс операционное воздействие. Всё прошло отлично. Смогу вернуться в дело после короткого отдыха. Большое спасибо за сообщения, поддержку и пожелание скорейшего выздоровления», — написал Хедира в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Хедира из-за различных травм принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

Сегодня, 20 февраля, «Ювентусу» предстоит провести первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт в Турине 12 марта.