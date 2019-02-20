«Атлетико» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ювентуса» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 20 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Ф. Луис, Сауль, Томас, Родри, Коке, Коста, Гризманн.



«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

«Атлетико» на групповом этапе занял второе место в группе А, где соперниками мадридцев были дортмундская «Боруссия», «Брюгге» и «Монако». «Атлетико» и «Боруссия» набрали по 13 очков, но за счёт преимущества по личным встречам первое место занял немецкий клуб. «Ювентус» на групповом этапе занял первое место в квартете H, опередив «Манчестер Юнайтед», «Валенсию» и «Янг Бойз».



Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.