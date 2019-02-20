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«Шальке-04» — «Манчестер Сити»: стали известны составы команд

«Шальке-04» — «Манчестер Сити»: стали известны составы команд
Футбол / Лига чемпионов

Тренерские штабы «Шальке-04» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шальке-04»: Ферман, Очипка, Настасич, С. Сане, Брума, Мендиль, Ут, Калиджури, Сердар, Маккенни, Бенталеб.

Запасные: Нюбель, Матондо, Кутуджу, Бургшталлер, Скрыбски, Руди, Арит.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уолкер, Агуэро, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Давид Сильва, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг.

Запасные: Мурич, Компани, Данило, Марез, Зинченко, Фоден, Зане.

Матч «Шальке-04» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 20 февраля, в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Встреча начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен, Германия
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 – Агуэро – 18, 1:1 – Бенталеб – 38 (пен)
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