Дом форварда «Ливерпуля» Мане во второй раз обокрали во время матча ЛЧ

Злоумышленники обокрали дом форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Инцидент произошёл во время матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бавария» (0:0), сообщает The Liverpool Echo.

По данным источника, группа неизвестных пробралась в дом форварда в Аллертоне. Преступники вынесли мобильные телефоны, наручные часы и ключи от автомобилей. Ограбление произошло между 18:00 и 23:45 по местному времени.

Полицейские ищут преступников. Следователи уже призвали возможных свидетелей дать показания.

Любопытно, что в особняк Мане грабители ворвались уже во второй раз. 1 ноября 2017 года преступники уже грабили дом форварда «Ливерпуля» во время домашнего матча Лиги чемпионов с «Марибором». В тот вечер они вломились также в особняк защитника команды Деяна Ловрена.